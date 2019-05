Die Kriminalpolizei Trier sucht Zeugen zu zwei Überfällen in den Nächten auf den 1. und den 2. Mai. Die Opfer wurden geschlagen und bestohlen. red

Am 1. Mai, zwischen 1 Uhr und 2.15 Uhr, ist ein 45 Jahre alter Mann im Hubert-Neuerburg-Park unvermittelt angegriffen und zu Boden geschlagen worden. Ihm wurden Geldbörse, Schlüsselbund und Mobiltelefon entwendet. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Er hatte zuvor in einem Imbiss vier junge Männer und eine Frau kennengelernt. Gemeinsam mit diesen begab er sich in den Park. Hier schlugen die Begleiter, die er auf 16 bis 18 Jahre schätzt, unvermittelt auf ihn ein und beraubten ihn. Daraufhin flohen die Täter in unbekannter Richtung. Eine nähere Beschreibung der Personen war dem Geschädigten nicht möglich.

Am 2. Mai, gegen 0 Uhr, schlug und trat ein zunächst unbekannter Mann eine Frau und ihren Begleiter in der Fabrikstraße. Nach der Auseinandersetzung gab der Geschädigte an, sein Handy zu vermissen. Der 38-jährige Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamte in einer nahegelegenen Gaststätte vorläufig festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist unklar, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Dies müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Zeugenhinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Kriminalpolizei Trier unter Telefon 0651/9779 2290 entgegen.