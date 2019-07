Verliebte Tiere : Pinguin-Pärchen will Nest in Sushi-Imbiss bauen

Pinguin-Pärchen will Nest in Sushi-Imbiss bauen

Wellington Sie hatten sich einen Sushiladen in Wellington/Neuseeland zum Nestbau ausgesucht. Das Pinguinpärchen einfach zurück an den Strand zu bringen, brachte erstmal nichts. Sie kamen wieder.

Jedenfalls tauchten plötzlich zwei Zwergpinguine in einem Sushi-Imbiss in der Stadt Wellington im Land Neuseeland auf. Und machten es sich in der Küche gemütlich. Doch ums Essen ging es dabei wohl nicht. Die Pinguine hätten nur einen warmen Platz für ihr Nest gesucht, sagte die Polizei.