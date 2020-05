Blaulicht : Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus Handtasche

Jünkerath Nachdem einer Frau in Jünkerath die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen wurde, sucht die Polizei nach wichtigen Zeugen. Verdächtigt wird eine Frauengruppe.

Am Donnerstag, 29. April, gegen 10:30 Uhr, wurde einer Frau im Lidl-Markt Jünkerath das Portemonnaie aus der am Körper getragenen Handtasche entwendet. Die Dame bemerkte das Fehlen ihres Portmonees erst an der Kasse, als sie bezahlen wollte. Das teilt die Polizei mit.