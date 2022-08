Straftaten : So lief die Säubrennerkirmes aus Sicht der Polizei

So lief die Säubrennerkirmes aus Sicht der Polizei

Wittlich Die Polizei hat mehrere Tage lang bei der Säubrennerkirmes für Ordnung gesorgt. Die Polizeiinspektion Wittlich erklärt, was die Beamten währenddessen zu tun hatten.

Kurz vor dem Abschluss der Säubrennerkirmes zieht die Polizeiinspektion Wittlich eine positive Bilanz. Trotz des insbesondere in den Abendstunden sehr starken Besucheraufkommens bewegte sich das polizeiliche Einsatzaufkommen erfreulicherweise auf einem niedrigem Niveau. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich waren, temporär unterstützt von Beamtinnen und Beamten der Nachbardienststellen und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, in Fußstreifen auf dem Veranstaltungsgelände präsent. Außerdem wurden Abfahrtskontrollen durchgeführt.

Festumzug und Riesenrad: Wittlich ist wieder in Feierlaune (Fotos/Video)

Säubrennerkirmes 2022 : Festumzug und Riesenrad: Wittlich ist wieder in Feierlaune (Fotos/Video)

Welche Delikte wurden bei der Säubrennerkirmes in Wittlich festgestellt?

Während der gesamten Veranstaltung wurden durch die eingesetzten Präsenzkräfte überwiegend Körperverletzungsdelikte aufgenommen. Insgesamt neun Delikte dieser Art waren es. In der Nacht zu Sonntag, den 21. August, wurde unmittelbar bei der Polizeiinspektion Wittlich eine gefährliche Körperverletzung zur Anzeige gebracht. Insgesamt bewegt sich die Anzahl der bislang bekannt gewordenen Körperverletzungsdelikte in einem niedrigen zweistelligen Bereich. Eigentumsdelikte wie Diebstahl oder Unterschlagung wurden nur im einstelligen Bereich bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Es kann in den kommenden Tagen zu weiteren Anzeigen kommen.