Konzert : Junge Komponistinnen im Trierer Dom

(red) „Musik aus dem Schwalbennest“ ist eine erfolgreiche Orgelreihe im Trierer Dom. Jeweils samstags um 11.30 Uhr ist die große Klais-Orgel für 30 Minuten zu hören. Neu in diesem Jahr: In jedem Konzert ist ein kurzes Stück zu hören, frisch komponiert von Schülerinnen und einem Schüler des Leistungskurses Musik am Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasium Trier. Das Projekt anlässlich „Instrument des Jahres 2021 Orgel“ sollte Schülerinnen und Schüler anregen, Klangmöglichkeiten der Orgel zu entdecken und in einer eigenen Tonsprache originelle Miniaturen zu schaffen. Bischöfliches Angela-Merici-Gymnasium Trier. Natürlich steht auch Orgelmusik von Bach, Mozart, Widor, Dupré und dem Trierer Georges Schmitt (200. Geburtsjahr) auf dem Programm. Auch das Trierer Orgelteufelchen hat jeweils einen kleinen Auftritt. Karten zu 3 Euro gibt es nur an der Tageskasse. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.