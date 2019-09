Kunst : Künstlern über die Schulter schauen

Das Atelier von Dorette Polnauer in Zemmer ist an beiden Wochenenden geöffnet. Foto: Dorette Polnauer

region Bildende Künstler aus der ganzen Region öffnen an den beiden kommenden Wochenenden ihre Räume im Rahmen des vom Kulturministerium unterstützten „Tages der offenen Ateliers“. Ein Überblick über die beteiligten Künstler.

Der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Rheinland-Pfalz organisiert zum 27. Mal die Aktion „Tag des offenen Ateliers“ am Samstag und Sonntag, 21./22. und 28./29. September, jeweils von 14 bis 19 Uhr, um allen Interessierten vertiefende Einblicke in künstlerische Produktionen und authentische Erlebnisse an der Quelle der Kunstproduktion zu ermöglichen.