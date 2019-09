Motor : Frischkur für den Astra

TRIER In knapp zwei Jahren kommt der neue Opel Astra erstmals auf der Plattform des PSA-Konzerns, zu dem der Automobilhersteller seit 2017 gehört, auf den Markt. Für den letzten Zyklus des aktuellen Modells wurde der Golf-Konkurrent jetzt mit neuen Motoren, Getrieben und leichter Feinarbeit an der Optik noch einmal kräftig aufgefrischt.

Knapp vier Jahre nach der Markteinführung ist der optische Auftritt des Rüsselsheimer Bestsellers immer noch modern und „up to date“, so dass Opel es bei einigen, kaum ins Auge fallenden Karosserie-Eingriffen belassen hat. Dennoch wurde auch für das Auge und den Bedienungskomfort einiges getan.

Am meisten tat sich allerdings beim Motorenangebot. Hier hatte Sparsamkeit oberstes Gebot. Vier Benziner und drei Diesel, allesamt mit drei Zylindern und einer Ausgleichswelle, offerieren ein Leistungsband von 110, 130 und 145 PS. Zudem wurde das Automatik-Angebot erweitert. So kann der Kunde künftig zwischen einem 1,4-Liter-Benziner mit 145 PS, der an eine stufenlose Automatik gekoppelt ist, und einem 122 PS starken 1,5-Liter-Diesel wählen. Der Dreizylinder ist auf Wunsch mit einer Neunstufenautomatik zu haben.

Motoren und Getriebe sind so eine Art „letzter Gruß“ von der früheren Konzernmutter General Motors, bevor es an die Regale von PSA geht. Sie zeichnen sich durch geringeren Verbrauch aus. Die neuen Dreizylindermotoren „schlucken“ um bis zu 21 Prozent weniger Sprit als ihre Vorgänger. Das sind nach der jetzt gültigen Messmethode WLTP zwischen 5,2 und 5,5 Liter bei den Benzinern und 4,4 bis 4,7 Liter bei den Dieselmotoren.

Auf den Markt kommt der aufgewertete Opel Astra nach der IAA im November in sechs Ausstattungslinien. In der Basisvariante steht ausschließlich der schwächste Benziner zur Verfügung. Darüber gib es noch „Edition“ (kostet 1800 Euro mehr als der Basispreis) und „120 Jahre“ (2 280 Euro mehr). Sie beinhalten optische und Komfort-Details wie Parkpilot, Lederlenkräder oder optischen Zierrat. Top-Angebote sind die „GS Line“ (plus 4 500 Euro) mit Sportoptik, „Elegance“ (plus 4.800 Euro) und „Ultimate“ ab 31 780 Euro.