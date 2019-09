Unsere Vereine : Fairer Kaffee für die Gäßestrepper

Hintergrund

Die Anfänge des Bitburger Weltladens liegen in Trier und reichen bis ins Jahr 1974 zurück. Damals wurde der Laden vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) geründet.

Der Name Alasitas stammt aus der Sprache der Aymara, einem Volk in Bolivien, und bedeutet „Kauf mich!“. Der Name wurde in Zusammenhang mit der Bolivienpartnerschaft des Bistums Trier gewählt. Alasitas ist zugleich der Name eines bolivianischen Festivals, ursprünglich ein Erntedankfest zu Ehren der Fruchtbarkeitsgottheit Ekeko. Heute werden in La Paz im Januar und Februar (dem bolivianischen Sommer) vor allem Miniaturen verkauft und gesegnet. Die Idee dahinter: Wer ein Modellauto kauft oder verschenkt, hofft auf die Erfüllung des Wunsches nach einem echten Auto.

Die Bitburger Alasitas-Filiale wurde 1995 eröffnet, der Laden in Trier schloss Ende 2001. Im Jahr 2013 übernahm der neu gegründete Verein Initiative Bitburg für eine solidarische Welt die Trägerschaft vom BDKJ. ⇥daj