Pfarrer klärt Mordfall in Ägypten auf

Gerolstein Die Burgschauspieler Gerolstein haben einen Mordfall aufgeklärt: bei der Premiere ihres Theaterstücks „Tod auf dem Nil“ unter der Regie von Sandra Kalmes. Pfarrer Pennefather gelang es, den Täter unter den Mitreisenden zu entlarven.

Die nächsten Aufführungen im Pfarrheim Gerolstein finden am Samstag, 7. September, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 8. September, um 15 Uhr statt. Einlass ist eine Stunde vor Beginn, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Foto: Diana Stump