Wittlich : Entspannen zwischen Rosen

Monika Böttcher fühlt sich wohl in ihrem „Schlossgarten“. Foto: TV/Klaus Schmitz

Wittlich Monika Böttcher hat im Elternhaus „Hansen“ in der Schlosstraße 46 in Wittlich einen Garten „mit nur Gemüse und Rasen“, wie sie sagt, vorgefunden. Das war für sie nicht das Richtige. „Bei den vielen Fahrten mit dem Gartenbauverein nach England, nach Holland, in der näheren und weiten Umgebung habe ich so richtig die Liebe zu den Pflanzen entdeckt und Gestaltungsideen gesammelt“.

