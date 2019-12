Konzert : Weihnachtslieder auf dem Akkordeon

Akkordeon-Orchester Frohe Klänge Idesheim-Ittel-Hofweiler. Foto: Akkordeon-Orchester Frohe Klänge

Welschbillig Das Akkordeon-Orchester Frohe Klänge Idesheim–Ittel–Hofweiler gibt am Sonntag, 29. Dezember, um 17 Uhr ein weihnachtliches Konzert in der Klosterkirche Helenenberg. Auf dem Programm stehen bekannte Weihnachtsstücke, aber auch Walzer, Tango, klassische Klänge in neuem Gewand sowie Rock- und Pop.

