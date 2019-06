Musik : Winzerkapelle lädt zum musikalischen Frühlingsfest

Kinheim Die Winzerkapelle Kinheim feiert an Pfingsten ihr traditionelles musikalisches Frühlingsfest. Ein besonderes Highlight steht am Samstag auf dem Programm: Der musikalische Stimmungswettbewerb, bei dem sich die Musikvereine Longkamp, Kinheim und die Gastkapelle Waldhauser Musikanten aus Unterwaldhausen bei Ravensbrug um den Titel des „Stimmungsmachers 2019“ und um den Wanderpokal streiten.

Am Sonntag erwartet die Gäste ab 11 Uhr ein Frühschoppenkonzert des Musikvereins Lösnich, der 27. Oldtimer-Umzug durch die Straßen Kinheims und Musik am laufenden Band. Zudem wird die Jugendkapelle aus Kinheim ihr musikalisches Können unter Beweis stellen. Danach präsentieren die Waldhauser Musikanten ihr Repertoire. Am Abend wird die Band Skylights zum Tanz einladen und für Unterhaltung sorgen. Weitere Infos auf www.winzerkapelle-kinheim.de Foto: Winzerkapelle Kinheim