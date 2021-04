Essen & Trinken : Zum Weglöffeln

Trier San Sebastian Cheesecake mit Salted Caramel

• Den Frischkäse und etwas Sahne mit einem Schneebesen glattrühren. Zucker, ausgekratzte Vanilleschote oder Vanillepaste und Speisestärke unterrühren. Eier nach und nach unterrühren. Nicht so viel schlagen, es sollen keine Blasen im Teig entstehen. Restliche Sahne langsam unterrühren. Die Masse in die gut ausgekleidete und abgedichtete Springform geben. Den Kuchen im heißen Ofen für etwa 30 Minuten backen. Falls die Kuchenoberfläche (je nach Ofen) nicht richtig dunkel wird, die Temperatur vor Ende der Backzeit erhöhen. Nach Ende der Backzeit ist der Kuchen im Inneren noch sehr flüssig, deshalb sollte man ihn sehr vorsichtig aus dem Ofen nehmen.

Wichtig: Den San Sebastian Cheesecake in der Form abkühlen lassen. Nach dem Abkühlen auch in der Springform über Nacht in den Kühlschrank stellen und erst am nächsten Tag anschneiden.