Essen und Trinken : Wiener Apfelkuchen

Rezept von Tanja Logemann

Zubereitung: Mehl, Backpulver, Puderzucker in eine Schüssel sieben. Salz, Vanillezucker dazugeben und vermischen. Quark, Puderzucker, Milch und Öl dazugeben und zu einem glatten Teig verkneten. Wenn nötig noch etwas Mehl oder Milch zugeben. Den Teig in Frischhaltefolie einwickeln und für 1 Stunde kalt stellen.

In der Zwischenzeit die Äpfel schälen, vom Kerngehäuse befreien und in kleine Würfel schneiden. Die Äpfel in einen Topf geben und mit 50 g Zucker und 2 EL Zitronensaft verrühren. Die Äpfel für 5 Minuten andünsten.