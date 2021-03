Essen & Trinken : Tiramisu-Gugelhupf

Rezept von Tanja Logemann

Den Teig in drei gleiche Teile aufteilen. In den ersten Teil, die Kaffee-Schicht, die 2 EL Espresso und 2 EL Rum oder das Rumaroma rühren. Diesen Teil in die Gugelhupf-Form füllen.

Auf einen Teller mit 2 bis 3 EL Backkakao geben. Löffelbiskuit erst in die Tasse mit dem Espresso tauchen, dann sofort im Kakao wälzen und in die Backform auf den Kaffee-Teig verteilen. Das zweite Drittel des Teigs auf die Löffelbiskuit-Schicht geben. Den dritten Teil des Teigs mit 2 EL Rum oder Rumaroma und 20 g Backkakao verrühren. Die Kakao-Schicht als letzte in die Form füllen und glattstreichen. Den Kuchen für 45 bis 55 Minuten (Stäbchenprobe) backen. Falls er zu dunkel wird mit Backpapier abdecken. In der Form auskühlen lassen und dann erst stürzen. Mit Puderzucker bestäuben.