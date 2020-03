Kirche : Fasten – Zeit

Hast du heute Zeit für… deinen Nächsten? Dieser Frage aus dem Misereor–Fastenkalender möchte ich in der Zeit vor Ostern nachspüren. Zeit wofür? Für wen? Meine Zeit, die sehr knapp bemessen ist, mit einem vollen Terminkalender.

Zeichen setzen, so wie viele von uns sich an Aschermittwoch mit dem Aschenkreuz segnen ließen. Nicht nur ein äußeres Zeichen, das ich mir gerade so im Vorbei-Gehen abhole, so wie „das Aschenkreuz to go“, sondern mich darauf einlasse, dass hinter diesem Zeichen eine Botschaft steckt, die mich ins Nachdenken bringt. Dazu brauche ich Zeit (sechs Wochen), denn es geht nicht so sehr um das Fasten, Geld spenden und Beten, sondern um meine innere Haltung zu dem, was ich tue und denke und um das Warum. Es geht darum zu glauben, dass in dieser Asche Tod und Leben, aber auch meine/unsere Vergänglichkeit und Hinfälligkeit steckt. Da bin ich froh, wenn ich Menschen treffe, die ein offenes Ohr, eine helfende Hand haben, gegen die Gleichgültigkeit und den Hass in der Gesellschaft.