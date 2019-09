Kolumne Glaube im Alltag : Flucht aus dem Alltag

Eigentlich wollten wir diesen Sommer nochmal irgendwo weiter weg Urlaub machen, doch der Anstrich und andere Arbeiten am Haus erledigten sich auch nicht von selbst – wir blieben also zu Hause und machten es uns zwischendurch auf der Terrasse gemütlich…war auch ganz nett.

Aber was ist mit Erinnerungen an den letzten Urlaub, die Ausflüge und die schönen Landschaften?

Ich nehme mir das Fotoalbum unseres Urlaubs von vor zehn Jahren aus dem Regal. Ich blättere ein wenig und bleibe bei dem Foto mit dem schönen Ostseestrand und den schäumenden Wellen hängen. Ich schaue es mir an und versinke in das Bild. Da ist ein Schiff am Horizont. Zwei Möwen streiten um eine Pomme Frite. Ich sehe den weichen Sand. Da sind Muscheln. Ich erinnere mich an das Meeresrauschen und irgendwie sogar an den Duft der Meeresluft. Ich weiß, dass sich der Sand so schön weich unter den Füßen angefühlt hat…herrlich.