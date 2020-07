Glaube im Alltag : Lachen ist gesund

Es war die Nachricht des Tages: Vor fast einem Jahr bekam die dänische Ministerpräsidentin während einer Haushaltsdebatte einen Lachkrampf, der kurzzeitig die Sitzung unterbrach. Mette Frederiksen musste dem Parlament erklären, warum die Regierung für viel Geld nicht nur die vier letzten Zirkuselefanten Dänemarks gekauft hatte, sondern auch ein Kamel.

Frederiksen stand also am Rednerpult und schilderte den Sachverhalt. Offensichtlich wurde ihr die Komik dieser Tier-Liebesbeziehung bewusst, und sie konnte nicht mehr an sich halten. Ihr Lachen war so mitreißend, dass sich das gesamte Parlament davon anstecken ließ. Eine gesunde Ansteckung.