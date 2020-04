Glaube im Alltag : Schatten und Licht

Glaube im Alltag

Ostern verstehen mag abstrakt sein. Wo empfinden wir die Schmerzlichkeit der Kartage und die tiefe Befreiung der Auferstehung nach? Läuft es doch wie immer. In diesem Jahr läuft es aber eben nicht wie immer. Und so gibt es kein abgeklärtes Osterfest. Eingeschränkt und ungewiss sind zur Zeit unsere Tage. Begrenzt und zaghaft vorsichtig unsere Möglichkeiten. Mit diesem Tenor stehen Menschen weltweit wie damals die Männer und Frauen vor den Scherben ihres Lebens- und Glaubenswerkes, als ihre Hoffnung am Kreuz hing. Und wir brauchen nicht weit zurück, mit diesem Tenor stehen wir persönlich ganz unterschiedlich betroffen in der Reihe vieler Menschen, die begrenzt, verunsichert und besorgt sind.