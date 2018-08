Zwei Erwachsene sollten doch eine Lösung finden

Bitburger Feuerwehr-Streit

Zum Artikel „Jetzt wird´s brenzlig“ (TV vom 9. August) schreibt dieser Leser:

Als Außenstehender muss ich mich über die Nachrichten über die Unstimmigkeiten zwischen der Stadt Bitburg und der Feuerwehr doch sehr wundern. Für mich hat es den Anschein, dass zwei Rivalen nach alter Sitte rechthaberisch ihre Meinung durchsetzen wollen. Koste es, was es wolle. Wenn es nicht um so eine ernste Angelegenheit ginge, könnte man es als Provinzposse ablegen. Meine persönliche Meinung: Die Feuerwehr ist wichtiger als jeder Bürgermeister der Welt. Es kann doch nicht so schwer sein, das zwei erwachsene Menschen sich zusammensetzen und eine Lösung finden. Wenn das nämlich so weitergeht, könnte die Situation eskalieren, und die Leidtragenden wären dann wie immer Menschen, die nichts dafür können und eventuell Hilfe brauchen.

Karl-Heinz Stolz, Irrel