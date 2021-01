Ihre Meinung : Energiewende? So wird das nichts!

Photovoltaik

Alle reden von Klimaschutz. Und was passiert in der Wirklichkeit? Laufende und funktionierende Anlagen wie der Solarpark in Salmtal werden demnächst abgebaut, verschrottet, sozusagen. Nicht, weil die Module nicht mehr leistungsfähig sind. Nein, weil es nicht zulässig ist. Zwar könnten Kindergarten und Bürgerhaushalte mit Sonnenenergie in Salmtal kostengünstig versorgt werden. Doch eine solche Nutzung sehen die Vereinbarungen zwischen Bundesregierung und Energiekonzernen nicht vor. Wo kämen wir denn da hin, wenn die Bürger sich selbst mit Strom versorgen würden? Die Geschäftspolitik der Energieriesen ist eine andere. So wird das nix mit der Energiewende. Das, was in Salmtal passiert, ist ein Skandal! Das Schlimme ist, es wird demnächst überall passieren.