Ihre Meinung : Relevante Perspektiven fehlen

Schule

Die parallel publizierten Kommentare beziehungsweise Meinungen der Redaktion sind eindeutig Geschmackssache und tragen leider keine ergänzenden Informationen oder Blickwinkel bei. Das Problem ist, dass es dem Leser so nicht möglich ist, sich ein fundiertes eigenes Urteil zu bilden. In diesem Bewusstsein für journalistische Standards sollte sich Lokaljournalismus von vielen selbst ernannten Social-Media-Journalisten unterscheiden. So fehlt letztlich zu viel: Dass Krankmeldungen generell nur im Krankheitsfall erfolgen, so oder so Dienstpflicht besteht, gezielte Aufträge in den einzelnen Fächern mithilfe differenzierter Materialien ausgearbeitet werden und zu erledigen sind (Unterricht also nicht einfach „ausfällt“), Schüler bei Betreuungsproblemen hätten zur Schule gehen können und sollen (was von den zitierten Eltern offenbar ausgeblendet wurde), es pro Schüler um vier wegfallende Präsenztage ging, Lehrer die Schüler auch im Fernunterricht im Durchschnitt wirklich engagiert unterrichten und betreuen, schon in normalen Zeiten Personalmangel besteht und vieles mehr. In diesem Sinne bitte ich Sie um eine differenziertere Berichterstattung, da pauschalisierende Abwertungen gegenüber Lehrern, genau wie gegenüber Journalisten, Politikern oder Unternehmern nur polarisieren, spalten und konstruktive gesellschaftliche Lösungen erschweren.