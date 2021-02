Covid-19 : Inzidenzwert im Eifelkreis sinkt unter 40

Bitburg/Prüm 35,3: So niedrig wie am Dienstag, 2. Februar, lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert seit dem drastischen Anstieg Anfang Oktober 2020 nicht mehr.

Der Wert hatte am Montag noch 40,4 betragen. Zu Vergleich: Der Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz betrug am Dienstag 82.