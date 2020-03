Kolumne : Regeln, Pflichten, Quarantäne

Das Internet ist ja wirklich ein dolles Ding, muss ich ja schon sagen. Sonst wäre ich über so manche Dinge wirklich schlechter informiert.

Dann wüsste ich zum Beispiel nicht, dass ein Wittlicher seine Sammlung der Säubrennerhefte los werden will. Von 1952 bis 2011 sind da Exemplare zum Verkauf hab ich in diesem Facebook da gelesen. In den Heften steht wahrscheinlich mehr über Wittlich drin, als ich erinnern kann. Und das will was heißen.