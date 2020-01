Kolumne Wilbert : Eine Rezept für alle Fälle!

Was musste ich diese Woche lesen? Die Apotheken in der Region sterben aus, weil es immer weniger Fachkräfte gibt und immer mehr Leute ihre Pillchen im Internet kaufen?

Also, da gehören meine Wilma und ich nicht dazu. Wir kaufen immer unsere Medikamente vor Ort und lösen dort auch unsere Rezepte ein. Die sind vor allem wichtig, wenn ich mal wieder stark verschnupft und dem Tode näher als dem Leben bin. In solchen, zugegeben nicht seltenen Fällen, hätte ich gar keine Zeit und Kraft, meine Tropfen gegen das nahende Ableben online zu bestellen. Bis die da wären, wäre es für mich schon zu spät. Da lobe ich mir Wilma, die schnell mal in die Apotheke vor Ort für mich läuft.