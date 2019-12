Kolumne Wilbert : Fahrradboxen statt Autoparkplätze

Was habe ich da im Stadtrat gehört? Unser schönes Städchten soll nicht nur auf 25 000 Einwohner wachsen, was etwa 25 Prozent mehr Menschen sind, sondern auch ein Radwegenetz bekommen. Mit dem Velo durch Wittlich, sozusagen.

Ich sehe mich schon auf meinem schönen, antiken Hollandrad (habe ich einem Urlauber an der Mosel vor ein paar Jahren abgeluchst) an der Lieser entlang radeln.

Aber auch sonst ist das keine schlechte Idee, dann würde auch der Autoverkehr in der Stadt wahrscheinlich weniger werden, und vielleicht könnte ich dann mal mit meiner Wilma ungestört und ohne Angst, überfahren zu werden, über den Marktplatz schlendern, weil endlich keiner mehr mit dem Auto in die Innenstadt will (was in anderen Städten ohnehin schon lange nicht mehr möglich ist).