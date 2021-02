Ernährung : Mus aus Kichererbsen

Der „Internationale Tag der Hülsenfrüchte“ erinnert daran, dass Linsen, Erbsen und Bohnen wichtige pflanzliche Eiweißlieferanten sind. Wenn es nach den internationalen Empfehlungen der „Planetary Health Diet“ geht, sollten diese regelmäßig auf dem Speiseplan stehen.

Praktisch zu bevorraten sind sie auch noch: In getrockneter Form halten Hülsenfrüchte jahrelang – in der Originalverpackung oder in einem gut verschlossenen Behälter an einem kühlen, trocknen und lichtgeschützten Ort. „Last but not least“: Hülsenfrüchte lassen sich vielseitig zu leckeren Gerichten verarbeiten wie Eintöpfe, Suppen, Pürees, Brotaufstriche und Salate.