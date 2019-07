Urteil im Eifeler Golfplatz-Prozess : Betrüger müssen wegen Monopoly-Geld ins Gefängnis

Trier/Burbach 400 000 Euro sollten mit Blüten ergaunert werden: Sechs Angeklagte wurden für versuchten Betrug und Beihilfe dazu im Landgericht Trier verurteilt.

Auf der Anklagebank drängen sich in zwei Tischreihen 15 Menschen: sechs Rechtsanwälte mit ihren jeweiligen Mandanten und drei Dolmetscherinnen für Französisch und Serbisch. Nach den vorangegangenen Prozesstagen (der TV berichtete) fiel am Montag das Urteil in der Verhandlung um den geplatzten Betrug an einem Eifeler Golfplatzbetreiber.

Dazu führt er an, dass fast alle nicht vorbestraft seien, keiner von Anfang an eingebunden und nicht weisungsbefugt wäre, nur eine einzige Tat angeklagt wurde und der vermeintliche Kopf des versuchten Betrugs der sogenannte „Gallo“ sei, der bis dato auf freiem Fuß ist. Dieser habe die Beteiligten nach Belieben ausgetauscht und es sei für das Gericht nicht nachvollziehbar, wer genau die Aufträge verteilt hatte. Die Verurteilten können noch Revision einlegen.

Strafverfahren vor dem Landgericht Trier : Was geschah vor und im Café in Lüttich?

Nach vielem Hin und Her mit personellen Wechseln kam es schließlich im September 2018 zu einem Treffen. Für die Geldübergabe wurde ein verdeckter Ermittler eingeschleust. Dabei sollte in einem Café im belgischen Lüttich sowohl eine Anzahlung in Höhe von einer Million Euro für den Golfplatz als auch 460 000 Euro in 500er Scheinen gegen 400 000 Euro in kleinen Banknoten getauscht werden. Die 60 000 Euro waren als Provision gedacht. Im Koffer mit den 500-Euro-Scheinen befanden sich allerdings nur Blüten – „Monopoly-Geld“, wie Richter Hardt es nannte. Lediglich die obersten Scheine, insgesamt sechs Stück, waren echtes Geld.