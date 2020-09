TV-Serie Glücksorte in der Eifel : Beim Sachenfinder im Grünen

TV-Serie Glücksorte in der Eifel

Georg Wittwer in seinem Atelier auf dem Weilcheswieserhof. Foto: tv/Angelika Koch

Bereborn Heute in der TV-Serie „Glücksorte in der Eifel“: Der Weilcheswieserhof bei Bereborn.

Wie sagte noch Joseph Beuys? „Alles ist Kunst!“ Mehr als nur sein Bruder im Geiste ist Georg Wittwer, der gleichfalls an der Kunstakademie Düsseldorf lehrt und wirklich vor nichts zurückschreckt, um Kunst daraus zu machen.

Zu sehen ist das nicht nur in Ausstellungen in ganz Deutschland, Dänemark oder den Niederlanden, sondern auch live auf dem Weilcheswieserhof bei Bereborn. Der Hof ist Wittwers Atelier: Scheunen und Wiesen werden zum lebendigen Museum, mal open air, mal als Fundgrube voller Nischen und Ecken, in denen etwas entsteht.