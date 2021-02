Häufung von Mutationen : Frankreich verschärft Einreiseregeln für Département Moselle

Metz/Paris Frankreich ergreift aufgrund der vermehrten Ausbreitung von Corona-Varianten härtere Maßnahmen. Ab März gelten strengere Regeln in Teilen des Grenzgebietes. Pendler aus Luxemburg nach Frankreich sind von der Regelung nicht betroffen.

Wie das Gesundheits- und Europaministerium am Donnerstag in Paris mitteilte, ist für alle nicht-beruflichen Fahrten in den französischen Verwaltungsbezirk Moselle ab März ein negativer PCR-Test nötig. Das Ergebnis dieses Tests soll nicht älter sein dürfen als 72 Stunden. Medienberichten zufolge prüfen Deutschland und Frankreich außerdem wöchentliche Corona-Tests für Berufspendler. Auch deutsch-französische Grenzpatrouillien könnten verstärkt werden. Wie es aus dem französischen Europaministerim heißt, sind Pendler aus Luxemburg von der Neuregelung nicht betroffen. Im Département Moselle an der Grenze zum Saarland und zu Rheinland-Pfalz breitet sich die südafrikanische Corona-Variante stark aus.