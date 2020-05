Corona-Vorschläge von Politikern sorgen für Kopfschütteln : Fußfesseln für Infizierte und Ausweise für Geheilte

So sieht eine elektronische Fußfessel aus. Foto: picture alliance / Susann Prauts/Susann Prautsch

Trier Manche Corona-Vorschläge von Politikern lösen nur Kopfschütteln aus und haben zudem eine kurze Halbwertzeit.

Krisenzeiten sind gute Zeiten für Erklärer und Problemlöser, auch wenn sich im Nachhinein vielleicht nicht jede Erklärung und jede Lösung als geeignet herausstellen mögen. Sei’s drum: Zunächst einmal sind die verbalen Einwürfe auf dem Markt und lösen Diskussionen aus. Zuletzt betraf das etwa den Vorschlag des rheinland-pfälzischen CDU-Landtagsabgeordneten Dirk Herber. Der gelernte Polizist mag in seiner Neustädter Heimat zwar bekannter sein als in der Region Trier. Aber als Hinterbänkler kann man den innenpolitischen Sprecher seiner Fraktion auch nicht bezeichnen. Dirk Herber will, dass Leute, die wegen Corona von den Behörden zur Quarantäne verdonnert worden sind, auch kontrolliert werden. Das sagte er der Rheinpfalz. Der Vorschlag Herbers: eine Tracking-App, die Alarm schlägt, wenn der Betreffende die Wohnung verlässt.