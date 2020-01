Umwelt : Ergebnisse zum Hochwasserkonzept

Saarburg Das Konzept zur Starkregen- und Hochwasservorsorge für das Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde Saarburg nimmt langsam konkrete Formen an. In den kommenden Wochen werden die Ergebnisse der Workshops und Untersuchungen sowie die daraus resultierenden Maßnahmen für die einzelnen Orte für 2020 vorgestellt (siehe Termine).

Auftaktveranstaltung war am 22. Februar 2019 in Saarburg. In späteren Workshops wurden die Bürger beim Erstellen des Konzepts eingebunden. Fachlich begleitet wird das Konzept vom Planungsbüro Hömme aus Pölich (VG Schweich) und von Fachleuten.