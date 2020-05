Freizeit : Ein neuer Seitensprung für die Obermosel

Info

Den Naturschutzbehörden, Kreisverwaltung Trier-Saarburg und Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, ist das Projekt seit Herbst 2017 bekannt. Das erklärt Kreis-Pressesprecher Thomas Müller auf TV-Anfrage. Im März 2019 erklärte der Kreis laut Müller in einer Stellungnahme zum Leader-Förderantrag der Gemeinde, dass es sich nicht um einen genehmigungspflichtigen Eingriff in das Naturschutzgebiet Perfeist bei Wasserliesch handele. Die Wege würden nicht versiegelt. Es seien keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgebiet zu erwarten. Im Juni 2019 hat auch die SGD Nord erlaubt, den Wanderweg anzulegen. Die letztgültige Genehmigung, eine Kennzeichnungsbefugnis nach Bundesnaturschutzgesetz hat der Kreis laut Müller am 9. August 2019 erteilt.

Auch Frank Huckert, der sich im Auftrag der BUND-Kreisgruppe Trier um das Orchideengebiet Perfeist kümmert, sieht kein Problem in dem neuen Wanderweg. Auf TV-Anfrage sagt er, dass die Mitglieder der Wanderwegegruppe über Bestimmungen und Situation des Naturschutzes bestens Bescheid wüssten, auch mit den Besonderheiten der Fauna und Flora um Wasserliesch seien sie vertraut. In der Gruppe seien auch aktive Naturschützer, die sich um Pflege und Erhalt des Naturschutzgebietes kümmerten. Huckert sagt: „Ich behaupte mal, dass die Planung der Wanderwege hier in guten Händen ist und somit auch der Naturschutz bestens berücksichtigt wird.“