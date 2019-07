Tradition : Edle Tropfen und majestätischer Glanz in Serrig

Edle Tropfen und majestätischer Glanz in Serrig

SERRIG Das Serriger Wein- und Heimatfest endet heute Abend.

Es ist Wein, es ist Heimat, und es ist Kirmes. Diese Begriffe stehen für das Fest, bei dem es in Serrig Sommer wird, dem Wein- und Heimatfest. Die 49. Auflage ist am Samstagabend an den Start gegangen, mit der Saar-Obermosel-Weinkönigin Lena I. und ihrer Prinzessin Lea gewohnt majestätisch.