Theaterpremiere : Von falscher Frömmigkeit und wahrem Menschsein

Trier Bei der Theater-Inszenierung des Klassikers „Nathan der Weise“ in der Europäischen Kunstakademie in Trier sitzt das Publikum mit auf der Bühne.

Es ist eine enorme Energie im Raum. 170 Besucher blicken von kleinen Tribünen an allen vier Seiten auf die diagonalen Holzpaletten mit den flachen Trümmersteinen in der Mitte. Schon bevor alle Zuschauer ihre Plätze in der Europäischen Kunstakademie eingenommen haben, tanzt hier ein Soldat zu den lauten Discobeats mit orientalischen Popklängen. Im Kampfanzug, mit kurzen Stiefeln, Mütze und Kopfhörern hüpft er wie besinnungslos im Takt, von einem Bein aufs andere, wirft abwechselnd die Arme in die Luft, irgendwann schweißnass im Gesicht. Lange.

Zehn Minuten. Man fragt sich zunehmend gebannt, wie lange der das wohl noch durchhält, dieser Tempelritter, der ebensogut ein heutiger Soldat aus Syrien sein könnte. Oder aus Afghanistan. Und schon ist man mittendrin in Lessings Stück „Nathan der Weise“, das Andreas von Studnitz in Trier so inszeniert, dass die Besucher einander zugewandt sitzen und sich dadurch gegenseitig in ihrer Spannung stärken. Alles ist Bühne, backstage gibt’s nicht. Wenn der Derwisch Al-Hafi (Martin Geisen) seinen großartigen Abgang hat, wo er sich die Kleidung vom Leib reißt, seinen Job als Schatzmeister des Sultans quittiert und barfuß an den Ganges aufbricht zu einem einfachen Leben ohne Sklaverei, da öffnet sich die große Außentür, und der Aussteiger taucht ab in die Trierer Nacht.

Michael Hiller spielt den reichen Nathan als einen besonnenen, wunderbar menschlichen Herrn, der mit Geschick und Geld zwischen den Fronten jongliert und umgeben von Judenfeinden nicht hartherzig wird, obwohl er allen Grund dazu hätte. In der bewegendsten Szene des Abends erinnert sich dieser Mann daran, wie er seine Frau und sieben Söhne bei einem Pogrom verlor und es dann als Geschenk des Himmels annimmt, dass das elternlose Christenkind Recha in seine Obhut gebracht wird. Dass Nathan sie im Geist der Aufklärung erzieht, ist an diesem Abend aber kaum wahrzunehmen. Die 18-jährige Recha (Davina Donaldson), in engelweißem schlichten Kleid und Sneakers, gibt sich eher pubertär-zickig und scheut sich auch nicht, den um sie werbenden Tempelritter zweimal zu ohrfeigen. Ihre balletthaften Tanzeinlagen wirken in dem sonst so sprachgewaltigen Umfeld allerdings unbeholfen und deplatziert. Daja hingegen, ihre Gesellschafterin, versteht es exzellent, mit der Waffe des Wortes ins Geschehen einzugreifen. Barbara Ullmann, mit strengem Dutt und schwarzem Kleid, glänzt in dieser Rolle als Kreuzfahrer-Witwe, die auf intrigante Weise das ihr anvertraute Christenkind wieder auf den rechten Glaubenspfad bringen will. Wenn Ullmann in einer Ecke des Raums flüstert, versteht man sie überall – so präzise ist ihre Artikulation, so stark ihre Präsenz.