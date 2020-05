Kunst : „Meine Herren!“ Online-Galerie im Nu prall gefüllt

Trier Die Idee von Cartoonist Johannes Kolz ist eingeschlagen. Schon rund 50 Künstler präsentieren nun ihre Werke auf seiner neuen Kunstsicher-Webseite.

„Meine Herren!“, sagt Johannes Kolz zu dem Tempo, in dem sich seine neue Online-Galerie mit Kunstwerken gefüllt hat. Mehrere Dutzend Künstler sind schon auf die Idee angesprungen, die dem Trierer Cartoonist und Comiczeichner („Alles Trier“) vor wenigen Wochen mitten in der Nacht gekommen war. Da war ihm plötzlich der Gedanke durch den Kopf geschossen, dass es dringend ein Schaufenster für regionale Künstler geben müsste. Für Künstler, die ihre Werke wegen der Corona-Krise nicht so präsentieren können wie sonst und für die es derzeit auch viel schwieriger ist, Kontakt zu möglichen Kunden herzustellen. Eine Internetseite, die kostenlos zwischen Künstlern und Käufern vermittelt, solange die Krise andauert.