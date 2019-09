Natur : Grünes Dach für wartende Gäste

Trier Rund 200 Bushaltestellen gibt es in der Stadt Trier. Nun soll geprüft werden, ob diese mehr können, als nur Regen abhalten.

Mehr Grün in der Stadt. Das wünschen sich die Trierer Liberalen im Stadtrat. Wohl nicht unbedingt im Rat oder in den Ortsbeiräten, sondern eher auf den rund 200 Bushaltestellen. Das Insektensterben werde laut Antragstext, der in ähnlicher Formulierung beispielsweise von den Bremer Grünen veröffentlicht worden ist, auch durch den Mangel an Grünflächen begünstigt. In Utrecht in den Niederlanden habe man „sehr gute Erfahrungen mit der Begrünung der Dächer von Haltestellenhäuschen gemacht“. Durch die Anpflanzung des insbesondere bei Bienen und Hummeln beliebten Mauerpfeffers seien den Insekten neue Grünflächen im Stadtgebiet erschlossen worden.