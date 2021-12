Protest : Corona-Demos in mehreren Orten der Region Trier - Polizeigewerkschaft richtet Botschaft an Teilnehmer

Corona-Demos in mehreren Orten der Region Trier - Polizeigewerkschaft richtet Botschaft an Teilnehmer

Trier Auch in der Region Trier gehen Kritiker der Einschränkungen in vielen Städten und Dörfern auf die Straße. Und immer mehr ignorieren inzwischen Auflagen und Aufforderungen.

Am Montagabend hatten bundesweit wieder Tausend Menschen gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Teilweise kam es dabei zu Ausschreitungen, mehrere Polizisten wurden verletzt. In der Region Trier blieben die Proteste nach Polizeiangaben friedlich. Allerdings wurden über 70 Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung oder das Versammlungsgesetz eingeleitet.

Mehrere Hundert Demonstranten in der Region Trier

Die Polizei sprach von insgesamt rund 600 Demonstranten, die in Trier, Saarburg, Bernkastel-Kues, Zell, Wittlich, Daun, Morbach und Traben-Trarbach auf die Straße gegangen seien. Der Protest werde ermöglicht, solange die Regularien des Versammlungsrechts eingehalten würden, meinte der Trierer Einsatzleiter Christian Hamm. In Trier habe sich aber eine größere Gruppe ausgesprochen unkooperativ verhalten und sämtliche Auflagen und Aufforderungen ignoriert. Die Polizei stellte die Personalien fest und leitete Ermittlungsverfahren ein.

Ermittlungsverfahren nach Corona-Demos

Nicht zum ersten Mal: Auch bei den Protesten der vergangenen Wochen wurden bereits Dutzende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Über konkrete Ergebnisse war bei den Behörden am Dienstag nichts in Erfahrung zu bringen. Verstöße gegen die Corona-Verordnung werden von den kommunalen Ordnungsbehörden allerdings in der Regel mit einem Bußgeld bestraft. So kostet etwa ein Verstoß gegen die Maskenpflicht 50 Euro, wer gegen Ansammlungsauflagen verstößt, zahlt 100 Euro.