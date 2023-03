Meinung : Trainerwechsel bei den Gladiators: Ein Novum in Trier – aber überraschend ist nur der Zeitpunkt

Trier Die Entscheidung für den Trainerwechsel bei den Gladiatros Trier ist wohl im Laufe des letzten Spiels gefallen. Kurz nach dem Spiel teilte Achim Schmitz die Beurlaubung Heinrichs per Mikrofon im Vip-Bereich mit.

Es ist einer der vielsagendsten Sätze nach einer Trainerentlassung: „Ich als Verein musste reagieren!“ Das raunte einst Fortuna-Köln-Boss Jean Löring, nachdem er Trainer Toni Schumacher rausgeschmissen hatte – in der Halbzeitpause eines Fußball-Zweitliga-Spiels. So krass war die Beurlaubung von Gladiators-Cheftrainer Pascal Heinrichs am Freitagabend nach dem spielerischen Offenbarungseid in der Zweitliga-Partie gegen Karlsruhe zwar nicht. Eine Parallele gibt’s aber doch: Die Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz und Andre Ewertz werden bei ihrer Entscheidung zurecht auf die bedenkliche Entwicklung im Team in den vergangenen zwei Monaten verweisen. Aber es war auch reichlich Emotion drin, als Heinrichs unmittelbar nach Spielende quasi vor die Tür gesetzt wurde. Die Entscheidung ist wohl im Laufe des Spiels gefallen. Kurz nach dem Spiel teilte Achim Schmitz die Beurlaubung Heinrichs per Mikrofon im Vip-Bereich mit. Pascal Heinrichs wollte sich am Freitagabend dazu verständlicherweise nicht äußern. Vielleicht war die nicht eben stilvolle Demission auch die Kompensation für einen seltsam emotionslosen Auftritt der Mannschaft: Da funktionierte nichts – und es waren nach dem frühen Rückstand weder Glaube noch spielerische Mittel da, gegen diese cleveren Karlsruher noch was zu holen. Das hatte sich schon in den vergangenen Wochen mehrfach gezeigt – insbesondere gegen schnelle Teams, die zudem einen physisch starken Center im Kader haben: Dann kassieren die Trierer immer wieder 100 oder mehr Punkte in einer Partie.