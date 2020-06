Laufkolumne : Muskelkater ist mehr als eine Trophäe - Tipps fürs Lauftraining (Teil 6)

Manche Sportler sehen Muskelkater auch als Trophäe für eine außergewöhnliche Leistung. Doch die Mikroverletzungen in der Muskulatur und mögliche Gefahren sollten nicht unterschätzt werden. Das ist das Thema der neuen Laufkolumne.

Muskelkater ist ohne Zweifel eine Folge ungewöhnlich starker Belastung. Nicht das Laktat schießt dabei in die Muskulatur, wir früher oft vermutet wurde. Vielmehr gilt inzwischen als sicher, dass es mikroskopisch kleine Verletzungen der Muskelfasern sind, die im Heilungsprozess schmerzen. Es sind also kleine, fiese Entzündungen, die manche Sportler als Belohnung für die vollbrachte läuferische Großtat sehen, aber durchaus deutlich mahnen, in den Folgetagen die Belastung zu reduzieren.