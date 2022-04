Deutsche Marathon-Meisterschaft : DM-Gold, -Silber und Bezirksrekord

Hannover Kai Merten tilgt nach einem Vierteljahrhundert Udo Grimms M-40-Marathon-Bezirksrekord aus den Listen. Gunter Berger wird Deutscher Meister der Altersklasse M 80.

Hendrik Pfeiffer (TV Wattenscheid) und Domenika Mayer (LG Telis Finanz Regensburg) liefen bei den erstmals seit drei Jahren wieder ausgetragenen Deutschen Meisterschaften im Marathonlauf in 2:10:59 Stunden und 2:26:50 Stunden zum überlegenen Titelgewinn und damit wahrscheinlich auch zu den Europameisterschaften im August in München. In deren Sog gab es auch die beiden DM-Teilnehmer der Region Trier am ersten April-Sonntag in Hannover DM-Medaillen in den Altersklassen. Kai Merten (TG Konz) musste den M-40-Altersklassentitel erst auf den letzten Kilometern an Christian Looschen (BV Garrel/2:26:47) abgeben. Der 43-Jährige verbesserte den seit 1997 bestehenden Bezirksrekord der 40- bis 44-Jährigen von Udo Grimm (LG Vulkaneifel/2:28:26) aber um mehr als eine Minute. Gunter Berger (LG Pronsfeld-Lünebach) durfte sich nach 6:01:53 Stunden Laufzeit über den nationalen Titel der Altersklasse M 80 freuen.