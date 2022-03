Deutsche Marathon-Meisterschaft : Marathon-Medaillen zum Greifen nah

Kai Merten von der TG Konz kann bei den Deutschen Marathon-Meisterschaften in Hannover mit um die Medaillen in der Altersklasse M 40 laufen. Foto: Holger Teusch

Hannover Zwei Läufer aus der Region starten am Sonntag bei den erstmals seit drei Jahren wieder durchgeführten Deutschen Marathon-Meisterschaften.

Im vergangenen Jahr waren nur zwei deutsche Läufer zwischen 40 und 44 Jahre auf der Marathondistanz schneller als Kai Merten. Doch weder Elias Sansar (Bielefeld), der 2021 mit 2:25:15 Stunden schnellster Deutscher der Altersklasse M 40 war, noch Matthias Ewender (Landshut/2:26:59) stehen in der Starterliste der Deutschen Marathon-Meisterschaften am Sonntag (3.4.) in Hannover. Kommt den für die TG Konz startenden Trierer Kai Merten, der vor einem halben Jahr in Berlin die klassischen 42,195 Kilometer in 2:28:26 Stunden absolvierte damit automatisch die Favoritenrolle zu?