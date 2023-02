Crosslauf Länder-Vergleichskampf : Erst Beachvolleyball, dann Lauferfolg

Diekirch Beim Crosslauf-Vergleichskampf in Diekirch gewinnt das Nachwuchsteam Luxemburgs zum 13. Mal in Folge.

Nach ein bisschen winterlichen Beachvolleyball avancierte die Vandenbussches von der TG Konz zur erfolgreichen Familie beim Eurocross im luxemburgischen Diekirch. Was kurios klingt, ist einfach erklärt: Zwischen dem Start der Jüngsten, der knapp neunjährigen Susie, über die Läufe der Eltern Anne-Sophie und Jérôme bis hin zur für die Rheinland-Pfalz-Auswahl nominierten Emie lagen gut sieben Stunden. Die mussten überbrückt werden. „Ich spiele sowie gerne Beachvolleyball“, erklärt Jérôme Vandenbussche. Weil die Crosslaufstrecke in Diekirch um die Beachvolleyball-Felder des Sportzentrums herum führt kam ein entsprechender Ball also mit.

Aber wieso erfolgreichste Familie? Die bald zwölf Jahre alte Emie sorgte als Zweite im U-14-Rennen über 1940 Meter für eine von nur vier rheinland-pfälzischen Podiumsplatzierungen im Vergleichskampf mit zwölf bis 17 Jahre alten Nachwuchs aus Luxemburg. Drei Sekunden schneller ist in exakt sieben Minuten nur Lilly Förster vom Post-Sportverein Trier (PST). Die Eltern Anne-Sophie und Jérôme Vandenbussche belegten im Frauen- beziehungsweise Männer-Rennen jeweils den vierten Platz. Zugegeben: Die Eurocross-Eliteläufe waren nach dem Rücktritt des Eurocross-Titelsponsors und weil die luxemburgischen Spitzenläufer wegen der parallel in Spanien ausgetragenen europäischen Crosslauf-Klubmeisterschaften so schwach besetzt wie noch nie. Aber wie Jérôme siebenmal die berüchtigten Diekircher Treppen zu erklimmen (jeweils rund 15 Höhenmeter) ist per se eine Leistung.