Leichtathletik : Happy End mit zwei Rekordwürfen

Rostock Bei ihren letzten Deutschen Jugendmeisterschaften hat Diskuswerferin Hanna Kaiser von der LG Bernkastel-Wittlich die ersehnte Medaille gewonnen - und gleich die goldene! Hindernisläuferin Lilian Schmidt verbessert sich um mehr als zehn Sekunden.

Auch nach einer Nacht, in der sie (mehr oder weniger) über die Ereignisse schlafen konnte, kann Hanna Kaiser es noch nicht so richtig fassen. „Ich kann das gar nicht begreifen. Ich weiß gar nicht, wie ich das gestern gemacht habe“, erzählte die 19-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich am Sonntagvormittag am Telefon. Nachdem sie bereits dreimal (2017, 2019 und 2020) bei Deutschen Nachwuchsmeisterschaften den vierten Platz belegt hatte, gewann sie am letzten Juli-Samstag in Rostock nicht nur eine Medaille, sondern gleich den Titel im Diskuswurf. Es war Hanna Kaisers letzte Chance. Ab kommenden Jahr ist sie altersbedingt nicht mehr bei der Jugend startberechtigt.