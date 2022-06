Leichtathletik : Bühne, Brett, Bahn und schnelle Beine

Konz Der 15-jährige Albrecht Hamisch von der TG Konz ist zur Zeit der schnellste Sprinter eines Vereins der Region Trier. In die Spikes musste der Schüler erst gedrängt werden.

Der junge Mann mit dem Pferdeschwanz reißt die Augen weit auf, verschränkt die Arme hinter dem Kopf. Sein Mund formt ein tonloses, freudig-erstauntes Oh. Als Albrecht Hamisch bei den U-18-Rheinlandmeisterschaften in Trier Mitte Mai zum Titel und zur neuen persönlichen 100-Meter-Bestzeit von 11,49 Sekunden saust, ist die Freude dem erst 15 Jahre alten Sprinter von der TG Konz anzusehen. Am vergangenen Sonntag bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im heimischen Saar-Mosel-Stadion von Konz wiederholen sich ähnliche Szenen. Nun allerdings eine Stufe und eine Altersklasse (bei den bis zu 19-Jährigen, Altersklasse U 20) höher. Hamisch eilt zum Landestitel, erst über 100 Meter und dann auf der doppelten Distanz. Auf der Sprintgeraden verpasst er seinen Hausrekord mit 11,52 Sekunden nur um Haaresbreite. „Über 200 Meter bin ich mit 23,19 Sekunden knapp an der DM-Quali vorbei. Ich habe eine Wette mit meinem Trainer laufen, ob ich das schaffe oder nicht“, erzählt Hamisch. Eine Kiste Spezi muss Willi Günther springen lassen, wenn sein Schützling bis zum 3. Juli die bei den Unter-18-Jährigen geforderten 23,00 Sekunden läuft.