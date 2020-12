Triathlon : Vom Supersprint zum Ironman

Extra

Gleich zweimal geht Jens Roth in diesem Monat noch aus Solidarität für die Opfer der Trierer Amokfahrt vom 1. Dezember auf die Laufstrecke. Zusammen mit Ironman-Star Patrick Lange will er noch im Trainingslager auf Lanzarote Trainings-Kilometer der vom Trierer Frank Knodt initiierte Spendenaktion #wirlaufenfuertrier widmen und so Hilfsgelder sammeln. „Am 31.12. werde ich dann irgendwo um Trier die virtuellen acht Kilometer für den Silvesterlauf in Angriff nehmen“, kündigt der Asselauf-48. von 2019 an, wie viele andere Eliteläufer der vergangenen Jahre an der Spendenaktion des Ausrichtervereins Silvesterlauf Trier teilzunehmen.