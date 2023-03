Leichtathletik Vier Teams mit vielen Debütanten kämpfen um Vierkampftitel

Mit 25 Nachwuchsleichtathleten vertreten LG Bernkastel-Wittlich (BW), Post-Sportverein Trier (PST) und TG Konz am Sonntag die Region bei den Rheinlandmeisterschaften der 14- und 15-Jährigen in Koblenz. Erfahrung mit dem Vierkampf (50-Meter-Sprint, Kugelstoßen, Weit- und Hochsprung) in der Halle am Oberwerth bringen nur acht der jungen Sportler mit. Medaillen gewannen bei diesen Titelkämpfen erst drei. Matthias Hauth (BW) wurde 2022 Vizemeister in der Altersklasse M 14. Hannah Stohmann und Friederike Mattern waren vor Jahresfrist bereits Mitglieder der Silber-Mannschaft des PST. Mit vier Teams (mindestens fünf Mädchen beziehungsweise Jungen) schickt die Region doppelt diesmal so viele Mannschaften ins Rennen. Die Favoriten in der Einzel- wie Teamwertung kommen jedoch alle von der LG Rhein-Wied.