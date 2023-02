Crosslauf : Vulkaneifel-Serie in entscheidender Phase

Gerolstein Der Eifelsteig-Crosslauf des SV Gerolstein am 26. Februar ist der dritte von vier Wertungsläufen zur Vulkaneifel-Serie. Noch ist alles offen.

(teu) So gut wie noch nichts entschieden ist nach der Hälfte der vier Wertungsläufe in der Vulkaneifel-Cross-Serie. Der Eifelsteig-Lauf mit Start und Ziel in Gerolstein-Büscheich wird am 26. Februar wird aber voraussichtlich Gewissheit darüber geben, ob einer der Lauf-Gewinner der bisherigen Rennen in Ellscheid und Mehren oder doch jemand anderes den Serien-Gesamtsieg am Finaltag (18.3.) aus Birgel mit nach Hause nimmt.

Einzig auf der Männer-Mittelstrecke sieht es nach Siegen in den beiden ersten Rennen für Tim Fuhrmann nach dem Gesamtsieg aus. Zuletzt erkrankt, musste der 18-Jährige vom TV Cochem jedoch beispielsweise die Landeshallenmeisterschaften absagen. Gut möglich, dass Lokalmatador Finn Willars vom SV Gerolstein, der in Ellscheid von Fuhrmann erst im Endspurt geschlagen wurde, das Blatt bei seinem Heimrennen noch einmal wenden kann. Bei den Frauen hat gleich eine ganze Handvoll Läuferinnen noch Chancen auf den Gesamt-Seriensieg.

Ähnlich sieht es auf der Langstrecke aus. Ellscheid-Sieger Mirco Zenzen (LG Vulkaneifel), der beim zweiten Wertungslauf in Mehren fehlte, muss in Gerolstein und Birgel ran, um auf die Mindestzahl von drei Resultaten zu kommen. Das gleiche gilt für Yvonne Engel und Michelle Bauer (beide LT Schweich), die in Ellscheid beziehungsweise Mehren bei den Frauen vorne lagen. Die Chancen auf eine Überraschung in der Serie sind groß. Vielleicht für die Ortsvorsteherin der 300-Seelen-Gemeinde Uedelhoven Yvonne Kalbusch-Fürsatz, die als einzige der bisher im Vorderfeld platzierten Frauen bereits zwei Rennen absolviert hat. Oder für Ingo Warken, der nach dem vierten Platz in Ellscheid mit dem Sieg in Mehren überraschte.