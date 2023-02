Herzmuskelentzündung im Sport : Mit Herzsignal für die Villa Kunterbunt

Trier Auch wenn Frank Knodt läuferisch momentan kurztreten muss, der Trierer wirbt weiterhin dafür, dass Sportler sich vor Herzmuskelentzündungen schützen und sammelt Spenden. Diesmal für die Villa Kunterbunt.

Frank Knodt geht momentan eher spazieren, als dass er in Laufschuhe schlüpft. Aber er sei ein optimistischer Mensch, sagt der 46-Jährige, und zuversichtlich, dass er wieder laufen wird. Ausdauer beweist Knodt sowieso. Der Trierer hat in den vergangenen Wochen wieder eine Spendenaktion gestartet. Im vergangenen Jahr sammelte er mit vielen eigenen Laufkilometern Spenden zugunsten der Trierer Villa Kunterbunt. Jetzt ist Knodt zurück zu den Wurzeln gekehrt, bittet Sportasse und andere Prominente um Autogramme auf Laufshirts, die voraussichtlich Ende März im Rahmen einer großen Charity-Veranstaltung versteigert werden sollen.

Mit den sogenannten „Herzsignal“-Shirts will Knodt auf die Problematik von Herzmuskelentzündungen aufmerksam machen. Dass er selbst momentan spazierten geht, statt läuft, steht damit in Zusammenhang. Knodt ist selbst betroffen.

Rückblick Februar vor drei Jahren: Frank Knodt bricht im Badezimmer bewusstlos zusammen. Seine Frau reagiert schnell, ruft den Rettungsdienst. Knodt hat einen kurzzeitigen Herzstillstand. Die Pumpe springt von selbst wieder an und vom behandelnden Arzt bekommt er bald wieder das Okay mit seinem geliebten Laufsport zu beginnen. Doch es läuft - im wahrsten Sinne - nicht. Auch seine Leistungsfähigkeit im Alltag ist durch ständige Müdigkeit und Schwindelattacken eingeschränkt. Im Herbst bricht der Familienvater ein weiteres Mal zusammen. Die Diagnose: Sick-Sinus-Syndrom. „Der Sinusknoten ist bei mir vernarbt“, erzählt der Familienvater. „Ich hatte zeitweise eine Ruheherzfrequenz von unter 30 Schlägen pro Minute.“ Im Oktober 2020 bekommt Knodt deshalb einen Herzschrittmacher implantiert. Das bringt Besserung. Anfang 2021 macht Frank Knodt wieder erste Laufschritte, nimmt sogar wieder an Rennen teil. Den zwischenzeitlichen Rückschlag will er bald überwinden.