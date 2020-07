3. Handball-Liga Frauen : HSG Wittlich freut sich auf rheinische Schwergewichte

Wittlich Der Deutsche Handball-Bund hat die Staffeleinteilung in der 3. Frauen-Liga vorgenommen. Der Aufsteiger aus der Säubrennerstadt ist mit dem Ergebnis zufrieden.

Nach dem Aufstieg in die 3. Frauenhandball-Liga knallten kürzlich bei der HSG Wittlich zum zweiten Mal symbolisch die Sektkorken. Der Deutsche Handball-Bund hat die Einteilung der fünf Staffeln vorgenommen. Das Team aus der Säubrennerstadt bekommt es mit prominenten Namen zu tun: In der Süd-West-Staffel trifft die HSG unter anderem auf Fortuna Düsseldorf, den 1. FC Köln und die Zweitvertretung von Bayer Leverkusen. In der zwölf Teams umfassenden Staffel kommen die Gegner Wittlichs nicht nur aus Nordrhein-Westfalen, sondern auch aus dem Saarland und Baden-Württemberg. „Wir sind absolut zufrieden mit der Zusammenstellung unserer Staffel. Die Auswärtsfahrten sind maximal 300 Kilometer lang“, sagt der HSG-Vorsitzende Axel Weinand auf TV-Anfrage. Unter anderem freut er sich auf das Duell mit Leverkusen – dort ist mit Marie Teusch eine ehemalige HSG-Spielerin aktiv.

Saisonstart soll am 17./18. Oktober sein. Bereits im Juni war die HSG in die Vorbereitung eingestiegen, zurzeit hat sie eine geplante zehntägige Trainingspause eingelegt. Dank der Lockerungen in den Corona-Beschränkungen ist ordentliches Handball-Training inzwischen wieder möglich. Die HSG hat auch den nötigen Hallenzugang. „Mein Dank geht an die Stadt und den Kreis, die sich bei dem Thema reinknien“, sagt Weinand.